В Турции совершено нападение на воинскую часть: Есть раненые

2017-06-09 12:50 | www.oxu.az | 3

В турецкой провинции Хатай на границе с Сирией совершено вооруженное нападение на воинскую часть.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом пишут в пятницу турецкие СМИ.

В результате нападения ранены двое военнослужащих ВС Турции. О личности нападавших не сообщается, проводятся меры по их задержанию.

По предварительным данным, за нападением на воинскую часть стоит террористическая Рабочая партия Курдистана (РПК).

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Н.О.