Расширение состава ШОС увеличит ее мощь и влияние – Путин

2017-06-09 12:37 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин уверен, что расширение состава Шанхайской организации сотрудничества будет способствовать росту ее мощи и влияния в политической, экономической и гуманитарной сферах, передает ТАСС. "Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества, несомненно, будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах", - заявил он на саммите глав стран-участниц ШОС.

Президент отметил, что сопряжение экономических проектов на всем пространства ШОС позволит объединить потенциалы крупных многосторонних проектов в Евразии.

"Что касается экономических аспектов, то уверен, что нужно ориентироваться на сложение усилий, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве ШОС", - сказал он. "Цель - объединить потенциалы ЕврАзЭС, ШОС, Ассоциации государств юго-восточной Азии, китайской инициативы "Один пояс - один путь"", - пояснил Путин.

"Тематика сопряжения интеграционных проектов в Евразии будет предметно обсуждаться на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также на Конференции высокого уровня по вопросам торгово-экономического взаимодействия ШОС в Москве и на Форуме малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС в Уфе", - сообщил президент РФ. "Приглашаю всех наших партнеров принять в них участие", - добавил он.

9 июня на саммите будет оформлено полноправное вступление Индии и Пакистана в ШОС.