Бакинская Высшая Школа Нефти – в международных СМИ

2017-06-09 12:38 | www.trend.az | 3

Успешное завершение производственной практики студентами Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) на предприятиях итальянской компании KT-Kinetics Technology, представляющей известную компанию Maire Tecnimont Group в Азербайджане, привлекло внимание не только республиканских, но и зарубежных средств массовой информации. Сообщения о вручении студентам соответствующих сертификатов опубликованы на сайтах компаний MaireTecnimont и KT-KineticsTechnology SpA, а также рядом международных агентств новостей, в том числе NewsReality, BusinessNewsWorld, 24hGold, OnlineNews Planet, ICPortale dell’Industria Chimica, Milano Finanza, ADVN и Agenzia Giornalistica Repubblica на английском, французском и итальянском языках.

Торжественное вручение сертификатов студентам пятого курса БВШН Амаилу Мамедову, Риаду Бахшиеву и Санану Ибрагимову, обучающимся по специальности «Инженер химик», состоялось в БВШН. В нем приняли участие ректор Высшей школы Эльмар Гасымов, председатель MaireTecnimont Group Фабрицио Ди Амато, исполнительный директор компании Пьерроберто Фолджиеро, первый вице-президент по специальным инициативам и региональной координации, вице-президент по России и Каспийскому региону Джанни Бардази, вице-президент по коммерческим вопросам компании KT-Kinetics Technology Андреа Вена, руководитель представительства компании в Азербайджане Никколо Хайлперн, менеджер отдела кадров Аида Баширова, профессора, учителя и студенты Высшей Школы.