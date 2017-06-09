Резидент-координатор ООН: «В Азербайджане вопросу гендерного равенства уделяется особое внимание»

2017-06-09 12:51 | www.apa.az | 3

Сегодня состоялись панельные обсуждения на тему «Цели устойчивого развития: Женщины и Развитие», организованные представительством ООН в Азербайджане и Национальным координационным советом по устойчивому развитию.



Как сообщает АПА, заместитель премьер-министра Али Ахмедов рассказал о работах, проведенных в Азербайджане в сфере гендерного равенства.



Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи сказал, что в Азербайджане вопросу гендерного равенства уделяется особое внимание: «Женщины наиболее активны в социальной сфере. Во многих странах женщины представлены в парламенте и других государственных структурах. Однако к сожалению есть страны, где встречается дискриминация в отношении женщин. В Азербайджане же развивается гендерное равенство, растет роль женщин в общественной жизни. Азербайджан первая страна на Востоке, предоставившая женщинам избирательное право в 1918 году».



Гулам Исакзаи напомнил, что жена пророка Мухаммеда Хадиджа была успешным предпринимателем: «В Исламе также есть примеры активного участия женщин в общественной жизни. Азербайджан присоединился к ряду конвенций в сфере гендерного равенства. Мы видим, что в Азербайджане женщины также представлены в руководстве страны. Мы должны продолжать работать вместе с Азербайджаном в этом направлении. В целях устойчивого развития особое внимание уделяется гендерному равенству. Мы должны быть уверены, что компоненты Целей усточивого развития также успешно выполняются. Если мы не будем уделять внимание роли женщин в экономической жизни, мы будем тормозить развитие страны».

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова рассказала, что если в 2012 году доля женщин среди предпринимателей составляла 17%, то в начале 2017 года этот показатель достиг 21 %: «Доля женщин в парламенте Азербайджане достигла 18,8%. В 71 из 78 районных органов исполнительной власти заместителями глав являются женщины. В Азербайджане проводится последовательная работа по предотвращению торговли женщинами и детскому насилию. Правительство Азербайджана уделяет особое внимание образованию детей, женщин. Повышение активности в этой сфере стоит перед нами как основная задача. Имеются недостатки в получении женщинами экономических ресурсов, информации. Мы должны улучшить просветительскую работу в этой сфере. В Бакинском государственном университете и Университете Хазар преподается предмет гендерное равенство. Было бы целесообразным включение этого предмета в учебную программу Устойчивых целей развития.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова отметила, что нужно обратить внимание, насколько женщины выступают в качестве компонента развития: «Женщины являются неотъемлемой общества, человечества. Мы должны просвещать общественность. Нельзя отделять женщин. В этом случае будет возможно устойчивое развитие. С точки зрения законодательной базы и традиций в Азербайджане проблем с гендерным равенством нет. Как получается, что в семье мы все доверяем женщина, а в жизни общества и государства сравнительно меньше даем женщинам возможности принимать решения. Повышение участия женщин в целом служит развитию общества и государства».

Заместитель министра экономики Севиндж Гасанова сказала, что если в начале 2000 годов один из двух граждан Азербайджана был бедным, то сейчас этот показатель снизился до 5%.

Заместитель директора Центра стратегических исследований Гюльшан Пашаева рассказала о проведенных в Азербайджане в сфере гендерного равенства мероприятиях.

Мероприятие продолжилось дискуссиями.