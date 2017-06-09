Вооруженный ножом человек захватил заложников в Ньюкасле

2017-06-09 12:57 | www.oxu.az | 3

Человек, вооруженный ножом, предположительно удерживает заложников в британском Ньюкасле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, об этом сообщила местная полиция.

По данным полицейских, в заложниках находятся несколько сотрудников центра трудоустройства города.

По предварительной информации, никто из заложников не пострадал.

Мужчина вошел в здание центра, расположенное на Клиффорд-стрит, около 8 утра по местному времени.

Сейчас полиция пытается вести с ним переговоры.

Закрыта ближайшая станция метро, студентов из соседнего с местом происшествия общежития эвакуировали.

Н.О.