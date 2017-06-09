Вооруженный ножом человек захватил заложников в Ньюкасле
2017-06-09 12:57 | www.oxu.az | 3
Человек, вооруженный ножом, предположительно удерживает заложников в британском Ньюкасле.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, об этом сообщила местная полиция.
По данным полицейских, в заложниках находятся несколько сотрудников центра трудоустройства города.
По предварительной информации, никто из заложников не пострадал.
Мужчина вошел в здание центра, расположенное на Клиффорд-стрит, около 8 утра по местному времени.
Сейчас полиция пытается вести с ним переговоры.
Закрыта ближайшая станция метро, студентов из соседнего с местом происшествия общежития эвакуировали.
Н.О.