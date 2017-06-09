Путин предложил возобновить деятельность контактной группы ШОС-Афганистан

2017-06-09 12:40 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин предложил возобновить деятельность контактной группы ШОС – Афганистан, передает ТАСС. "Россия, как и все партнеры по ШОС, последовательно выступает за политическое урегулирование (конфликта в Афганистане) через договоренности между самими афганцами. Шанхайская организация сотрудничества могла бы активнее поработать и на этом направлении. Предлагаем возобновить приостановленную в 2009 году деятельность контактной группы ШОС - Афганистан", - заявил он на саммите глав стран-участниц ШОС.

Президент отметил, что положение дел в Афганистане имеет ключевое значение для обеспечения региональной стабильности. "Очевидно, что ставка на военное решение внутриафганского конфликта бесперспективна", - добавил он.

Кроме того, по словам Путина, на фоне продолжающегося увеличения объемов производства и вывоза афганских наркотиков "имело бы смысл нарастить взаимодействие ШОС с профильными структурами ООН и соответствующих международных организаций". "Все мы заинтересованы в формировании широкого пояса антинаркотической безопасности в регионе", - резюмировал глава российского государства.

Путин выразил уверенность, что справиться с терроризмом можно только на основе честного и конструктивного сотрудничества стран в этой сфере. "Справиться с этим злом (терроризмом) можно только путем честного и конструктивного объединения усилий всех стран на основе неукоснительного соблюдения международного права", - заявил он.

Путин добавил, что борьба с террористами должна носить бескомпромиссный характер. По его словам, также нужно устранять социальные и экономические причины, порождающие это явление, и бороться с идеологией экстремизма. Президент РФ подчеркнул, что в связи с этим возрастает роль региональной антитеррористической структуры ШОС, а также больше значение имеет Конвенция по противодействию экстремизму, которая будет подписана по итогам саммита.