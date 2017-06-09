Сокращен состав аудиторского комитета азербайджанского NIKOIL Bank

2017-06-09 12:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В составе аудиторского комитета азербайджанского NIKOIL Bank произошли изменения, говорится в сообщении на сайте банка.

Согласно сообщению, состав комитета покинули председатель Эльдар Алиев и член комитета Георги Чачиашвили. Таким образом, в составе комитета остался только Владимир Тюрин.

NIKOIL Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Филиальная сеть банка насчитывает 17 точек продаж, которые располагаются в Баку и регионах Азербайджана.

С 30 июня 2014 года состав акционеров банка сформирован следующим образом: ЗАО "Топаз Инвестментс" - 56,4 процента, ЗАО "НИКОЙЛ" - 42,6 процента и ООО ISR Holding – один процент.

По данным на конец первого квартала текущего года активы NIKOIL Bank составили 408,9 миллиона манатов, кредитный портфель - 299,24 миллиона манатов, а депозитный портфель - 231,69 миллиона манатов. Уставный капитал банка на первое апреля 2017 года составляет 184,5 миллиона манатов, а совокупный капитал - 53,17 миллиона манатов.

Официальный курс на девятое июня составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)