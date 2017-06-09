Главный редактор азербайджанской газеты арестован за рэкет

2017-06-09 13:04 | www.oxu.az | 3

На основании заявлений, поступивших из регионов Азербайджана, и по итогам расследования Службы госбезопасности (СГБ) был задержан по обвинению в рэкет-журналистике главный редактор газеты и информационного сайта «İrəvən Press» Аббасов Азер Ариф оглу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в его отношении судом Сабаильского района избрана мера пресечения в виде ареста.

Информация о том, что Аббасов занимается рэкет-журналистикой, распространялась в медиа и раньше.

По информации достоверного источника, арест Аббасова является продолжением оперативно-следственных мер, проводимых СГБ в связи с рэкет-журналистикой.

Отметим, что газета «İrəvən Press» функционирует в издательстве «Азербайджан», где были проведены необходимые следственные меры.

Н.О.

