Синоптики обещают ливни и град

2017-06-09 13:10 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, тем не менее, ближе к ночи в некоторых частях полуострова ожидаются кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем 27-32, в Баку ночью 19-21, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Местами будут ливни.

Будет дуть временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 32-37, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.



10-11 июня в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Местами будут ливни, град. Подует временами порывистый западный ветер. Уровень воды в реках поднимется.

З.Г.

