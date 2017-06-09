Бахар Мурадова: Азербайджано-российские отношения находятся на уровне двустороннего стратегического сотрудничества

2017-06-09 12:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В последнее время можно услышать комментарии о напряженности в азербайджано-российских отношениях, но это не является правдой, сказала в пятницу журналистам вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахар Мурадова

Вице-спикер подчеркнула, что азербайджано-российские отношения находятся на уровне двустороннего стратегического сотрудничества. "До сегодняшнего дня в наших отношениях не было каких-либо серьезных проблем. Что касается события, способствующего появлению комментариев о напряженности отношений - аннулирования регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), то вопрос должен решаться только в правовой плоскости. Поэтому излишние комментарии, преследующие получение политических дивидендов, действительно могут создать проблемы в отношениях. Соответствующие государственные структуры, парламент, общественность Азербайджана, представители гражданского общества и пресса должны ожидать решения этого вопроса только в правовых рамках», - сказала Мурадова.

Вице-спикер добавила, что большинство проживающих в России азербайджанцев – граждане этой страны. «ВАК – организация азербайджанцев с российским гражданством, созданная на основании российских законов. Считаю, что, независимо от принадлежности к той или иной национально-этнической группе, каждый должен знать и выполнять свои гражданские обязательства и права. Их права должны быть признаны, и они, в свою очередь, должны выполнять свои обязательства», - сказала Мурадова.

Отметим, что 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)