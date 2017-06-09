В Азербайджане подтверждена аккредитация 4 вузов

2017-06-09 13:34 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Министерстве образования, приказом министра образования с учетом решения Аккредитационного совета Минобразования подтверждена аккредитация Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Лянкяранского государственного университета и Бакинского университета бизнеса.

Университетам выданы соответствующие сертификаты качества, реализуемые ими в 2016-2021 учебном году образовательные программы (специальности и специализации) считаются аккредитованными, для каждого вуза период аккредитации установлен сроком на 5 лет.

Отметим, на основании «Правил аккредитации образовательных учреждений» и «Критериям, определяющим соответствие деятельности образовательных учреждений со стандартами государственного образования» в 2015-2016 учебном году была проведена аккредитация Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Лянкяранского государственного университета и Бакинского университета бизнеса. Итоговые справки Аккредитационной комиссии в связи с результатами аккредитации были обсуждены в Аккредитационном совете Минобразования, после чего было принято соответствующее решение.