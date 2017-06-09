Азербайджан является самым крупным инвестором в Грузию

2017-06-09 13:39 | www.apa.az | 3

В январе-марте 2017 года в виде прямых иностранных инвестиций Грузия получила 403 миллиона долларов, что больше аналогичного показателя 2016 года на 3,7%.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в распространенном отчете Национальной службы статистики «Сакстат». Азербайджан вложил в Грузию 97 миллионов долларов, показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 30%. Турция вложила 82 миллиона долларов, показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 43%, Великобритания — 80 миллионов долларов, рост составил 81%.