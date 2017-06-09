Али Ахмедов: В Азербайджане с особым вниманием относятся к гендерным вопросам

2017-06-09 13:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Женщины играют важную роль в жизни Азербайджана, но эта роль должна расти, сказал вице-премьер Али Ахмедов, выступая в пятницу на панельных обсуждениях на тему «Задачи устойчивого развития: женщины и развитие», проводимых при совместной организации представительства ООН в Азербайджане и Национального координационного совета по устойчивому развитию.

Ахмедов подчеркнул, что в Азербайджане с особым вниманием относятся к гендерным вопросам, добавив, что обеспечение гендерного равенства создает возможность использовать потенциал женщин в развитии общества. «Чем больше потенциал женщин используется в общественных делах, экономике и других сферах, тем быстрее развивается общество», - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что по подсчетам международных организаций, в мире к общественной деятельности привлечены 70 процентов мужчин и 46 процентов женщин. «Но 2/3 всех работ в мире выполняют женщины. Сюда входит и домашнее хозяйство», - сказал он.

По его словам, в мире среди лиц, лишенных возможности получать образование, 2/3 составляют женщины. По данным ООН, в мире каждую минуту при родах умирает одна женщина, а в течение года - до 500 тысяч.

Ахмедов подчеркнул, что женщины больше мужчин представлены в сферах образования, здравоохранения. "Почти более 70 процентов работающих в этих сферах - женщины. Это показатель их образованности. В муниципалитетах женщины представлены на уровне более 30 процентов. Женщины проявляют активность и в других сферах общества", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)