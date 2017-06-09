СМИ: Возбуждено уголовное дело против киевского мэра Виталия Кличко

2017-06-09 13:42 | www.apa.az | 3

Украинская пресса со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сегодня сообщила о возбуждении уголовного дела против киевского мэра Виталия Кличко.

Как передает АПА со ссылкой на dw.com, в НАБУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Сам Кличко на своей странице в Facebook заявил, что он чист перед законом и уже предоставил компетентным органам всю необходимую информацию.

Согласно сообщениям в СМИ, киевский мэр, всемирно известный боксер Виталий Кличко подозревается антикоррупционными органами Украины во владении недвижимостью в Гамбурге (ФРГ) и Лос-Анджелесе (США), которой пользуется его семья. Эти дома Кличко якобы не указал в своей электронной декларации, которую ежегодно обязаны сдавать все чиновники Украины. Столичный мэр в своей декларации за 2016 год указал 7 часов и 9 велосипедов, 147 тысяч 920 гривен (более 5 тысяч евро) зарплаты и доходы и от депозитов в банках. Еще 1 миллион 660 тысяч 190 гривен (около 22 тысяч 525 евро) дохода было показано в декларации как доходы от роялти.

Скандальные подозрения в сокрытии киевским мэром имущества за рубежом впервые были опубликованы в декабре 2016 года, когда журналисты впервые огласили эти данные. Впоследствии украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» обратилась по факту этих публикаций и телесюжета запросом в НАБУ, однако оттуда обращение перенаправили в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Общественные активисты обжаловали «бездействие НАБУ» в суде, который обязал Бюро открыть уголовное производство.

В самом НАБУ не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факт открытия уголовного производства. «Мы проверяем эту информацию и будем готовы дать официальный ответ позже», – сказали DW в пресс-службе НАБУ.

Если данные о сокрытии владения недвижимостью подтвердятся, самым строгим наказанием для Кличко может стать лишение свободы на срок до двух лет. Однако мэр уверен в своей невиновности. «Кого-то интересуют дома? Так я же говорил, что принадлежат они компаниям моего брата. Как я или мой брат заработали свои состояния? Об этом знает весь мир. Поэтому, «друзья», не ищите черную кошку в темной комнате», - так ответил на раздуваемый скандал Кличко в Facebook.