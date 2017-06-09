Российская звезда Екатерина Вуличенко отметила день рождения в Баку (ФОТО)

2017-06-09 13:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская актриса Екатерина Вуличенко отметила свой день рождения - 8 июня в столице Азербайджана, сообщает Trend Life. Фотографиями празднования дня рождения актриса поделилась на своей странице в Instagram.

До торжественного праздничного ужина актриса совершила прогулку по городу и посетила Ичери Шехер.

"А перед праздничным ужином прогулялись по Старому Городу. Я люблю Баку! И ещё раз спасибо огромное всем за поздравления!", - подписала одну из фотографий актриса.

Екатерина Вуличенко не впервые посещает Баку, и каждый раз выржает восхищение красотой города, гостеприимством людей и уникальным вкусом азербайджанской национальной кухни.

"Наконец я добралась до азербайджанской кухни, так что на время моей поездки в Баку все диеты отменяются!", - признается актриса, которая сыграла в более семидесяти картинах.

(Автор: Джани Бабаева)