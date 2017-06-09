ОБСЕ должна сосредоточиться на переговорах по решению конфликтов - постпредство Азербайджана

2017-06-09 13:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - ОБСЕ должна сосредоточиться на переговорах по решению конфликтов на территории организации, а не только на превенции эскалации, говорится в заявлении постпредства Азербайджана при организации.

Это было отмечено членами постпредства на заседании Постоянного совета, прошедшего 8 июня 2017 года в связи с представлением плана деятельности на следующий год генерального секретаря Ламберто Заньера.

«В соответствии с основной целью и четким мандатом ОБСЕ по урегулированию существующих конфликтов, ОБСЕ и ее исполнительные структуры должны сосредоточить внимание не только на разрядке конфликтных ситуаций и предотвращении их эскалации, но и использовать существующий формат и инструменты для эффективного поиска существенного результата, ориентированного на переговоры, которые привели бы к скорейшему решению проблем», - говорится в заявлении.

Постпредство приветствует деятельность Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов, который «будет поддерживать усилия по сокращению риска конфликтов и содействовать их решению с помощью политических и программных консультаций, а также оказывать основную поддержку форматам, касающимся кризисов и конфликтов в регионе ОБСЕ», говорится в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)