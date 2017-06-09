Названа стоимость паломничества в Кербелу, Наджаф и Мешхед

2017-06-09 13:25 | www.oxu.az | 3

Стала известна стоимость паломничества, организуемого Управлением мусульман Кавказа в Кербелу, Наджаф и Мешхед.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на УМК, плата за паломничество будет осуществляться в долларах США.

Стоимость 10-дневной поездки Баку-Наджаф-Мешхед-Баку составляет 350-400 долларов, 10-дневное путешествие Самира-Наджаф-Кербела на самолете - 1200-1300 долларов.

До сих пор стоимость поездок в Мешхед на автобусах, организуемых различными структурами, составляла 200-300 манатов, а в Кербелу - 600-800 манатов.

Л.А.

