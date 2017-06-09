Завтра в Азербайджане будет до 37 градусов тепла
2017-06-09 14:00 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Однако к вечеру в некоторых местах полуострова ожидается кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем - 27-32, в Баку ночью – 19-21, днем - 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление снизится с 758 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 45-55 процентов.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако, днем в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди, местами сильные. Ветер западный.
Ночью - 17-22, днем - 32-37, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова)