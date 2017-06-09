В США арестованы криминальные авторитеты из стран бывшего СССР – ФОТО

2017-06-09 13:45 | www.oxu.az | 3

В штате Невада задержан криминальный авторитет из России Ражден Шулая. Ему уже предъявлены обвинения, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

В общей сложности прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения 30 выходцам из стран бывшего СССР — их считают причастными к деятельности группировки, главарями которой были Шулая и Зураб Джанашвили. В операциях по задержанию и сборе улик принимали участие сотрудники нью-йоркской полиции, Федерального бюро расследований и Службы иммиграционного и таможенного контроля США, сообщает ТАСС.

Задержанные, по данным властей США, могут быть причастны к вымогательству, мошенничеству, преступлениям, связанным с наркотиками и огнестрельным оружием. Они якобы действовали в целом ряде американских штатов, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Флориде и Неваде. Деятельность банды вора в законе Раждена Шулая включала организацию подпольных азартных игр, выбивание карточных долгов у проигравших игроков, взлом казино, вымогательство у частных предпринимателей, открытие ночного клуба для распространения наркотиков, подкуп полицейских чиновников, использование поддельных документов, чеков и счетов. Женская половина группировки Шулая грабила клиентов с помощью усыпляющих препаратов, сообщает агентство «ПраймКрайм».

Если вина Раждена Шулая будет доказана, ему грозит 20 лет тюрьмы за вымогательство, 5 лет за перевозку и сбыт краденого, 5 лет за перевозку и сбыт контрабандных сигарет, 15 лет за использование поддельных документов и 15 лет за взлом казино.

Ражден Шулая, по неофициальным данным, был коронован в мае 2013 года на воровской сходке на Кипре ворами в законе, близкими к лидеру сухумского воровского клана Мерабу Джангвеладзе.

Н.О.