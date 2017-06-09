Армянскому участнику Европейских игр выстрелили в ногу

2017-06-09 14:00 | www.oxu.az | 3

28-летний борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян стал участником драки со стрельбой в центре Москвы, передает Oxu.Az cо ссылкой на Life.ru.

Вместе с 34-летним приятелем Савмелом Аведяном он находился в автоателье. Мирная беседа мужчин быстро переросла в ссору и потасовку.

Драка прекратилась после первого выстрела. Оппонент спортсмена получил ранение в ногу, и на место приехала полиция.

Выяснилось, что у Арутюняна при себе был зарегистрированный травматический пистолет. При этом и он сам, и потерпевший утверждали, что выстрел произошел сам собой, когда в пылу борьбы соперники зацепили пистолет.

Аведян отказался от госпитализации. Писать заявление на приятеля он также не стал.

Российский и армянский борец греко-римского стиля в весовой категории до 66 килограммов, серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года, чемпион России 2012 года, чемпион Армении 2013 года, вице-чемпион Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса Мигран Арутюнян родился 25 марта 1989 года в Вагаршапате Армянской ССР.

Спортсмен имеет два гражданства – России и Армении.

Отметим, что Мигран Арутюнян был участником первых Европейских Игр, которые проходили в Баку в 2015 году.

Н.О.