В Лондоне состоялась презентация первого перевода на английский язык книги Е.Бертельса «Великий азербайджанский поэт Низами» (ФОТО)

2017-06-09 14:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Пятого июня в Лондоне, в Доме-музее известного художника периода королевы Виктории Лорда Лейтона (1830-1896) (www.rbkc.gov.uk/subsites/museums/leightonhousemuseum1.aspx) состоялась презентация первого академического перевода на английский язык книги ученого-востоковеда Евгения Бертельса «Великий азербайджанский поэт Низами» («The Great Azerbaijani Poet, Nizami»), переведенного и подготовленного к печати Научным центром Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете (www.orinst.ox.ac.uk/research/nizami-ganjavi/home).

Книга «Великий азербайджанский поэт Низами», известного ученого-востоковеда, профессора Евгения Бертельса, пользующегося большим авторитетом на Западе, впервые вышла в свет в 1940 году на русском языке. С тех пор книга, не то чтобы на английском, но и вообще не переиздавалась повторно. Это произведение Бертельса является большим вкладом в историю, науку, культурное наследие, академический авторитет, а также национальные интересы Азербайджана. В книге исследуются жизнь и творчестве Низами Гянджеви, отмечается, что он являлся не только поэтом, но и всемирно известным философом, мыслителем. Книга еще раз доказывает, что произведения Низами Гянджеви не утратили своей актуальности даже спустя почти 900 лет.

Однако из-за того, что не было перевода книги на английский язык, зарубежные ученые были лишены возможности получать информацию, содержащуюся в этой книги. Именно благодаря руководителю Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете академику Наргиз Пашаевой, ученые мира смогли ближе ознакомиться с этим, представляющим для Азербайджана большое значение академическим, научным трудом.

Оригиналы иллюстраций для книги были взяты из древнейших библиотек мира, и книга была качественно напечатана в британском издательстве «Gilgamesh» (http://www.gilgamesh-publishing.co.uk/index.html). Академический перевод на английский язык произведения ученого-востоковеда, члена-корреспондента Академии наук СССР, лауреата Государственной премии СССР Е.Э. Бертельса будет передан, наряду с Оксфордским университетом и в ведущие библиотеки Европы.

На этом мероприятии, прошедшем в одном из самых величественных зданий XIX века Соединенного королевства, украшенном произведениями живописи и скульптуры Лорда Лейтона, наряду с руководителем Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете, академиком Наргиз Пашаевой и ученым-ирановедом, ведущим профессором Института востоковедения Оксфордского университета, редактором книги Эдмундом Херцигом, также принимали участие вице-премьер Азербайджана, народный писатель Эльчин Эфендиев, президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде, директор Института информационных технологий НАНА, академик Расим Алигулиев, ученый-языковед, депутат Милли Меджлиса Низами Джафаров, руководитель департамента по развитию Оксфордского университета Лайзл Элдер и заместитель руководителя этой структуры Энтони Грин, профессор факультета востоковедения, специалист по арабскому языку Джулиа Брай, профессор Тулейнского университета США Элиа Бранджафорте, доктор Кембриджского университета Разиа Султанова, преподаватель арабского языка на факультете востоковедения Оксфордского университета Джулиан Фаултлесс, руководитель отдела по турецким коллекциям в Британской библиотеке Майкл Эрдманн, глава издательства «Gilgamesh» Макс Скотт, члены Палаты лордов Британского парламента, члены научных академических кругов Соединенного королевства, студенты, представители дипломатического корпуса и общественности различных стран, представители интеллигенции.

Ведущий профессор-иранист Института востоковедения Оксфордского университета, редактор книги Эдмунд Херциг выразил удовлетворение в связи с возможностью принять участие в сегодняшней презентации. Он отметил, что не каждому человеку доводится участвовать в таком прекрасном и грандиозном мероприятии.

«Я выражаю признательность всем гостям за участие в этой презентации. Это прекрасное мероприятие. Книга, на презентацию которой мы собрались здесь, является первым, но не последним проектом Научного Центра Низами Гянджеви. Я не представляю вам каталог книг, которые будут изданы после этого научного труда. Однако, хочу предоставить вам информацию об основной идее, основной цели этих научных работ. Нашей целью является популяризировать среди англоязычной аудитории издаваемые на протяжении десятилетий на азербайджанском или русском языке произведения, неизвестные английской аудитории. Круг деятельности Научного Центра гораздо шире, чем перевод чисто научных работ. Центр также оказывает поддержку студентам-исследователям. Научным Центром Низами ведутся интересные археологические раскопки в Азербайджане, регулярно проводятся различные «круглые столы», научные конференции и другие мероприятия в Британии. Я надеюсь, что вы примете активное участие и в других подобных мероприятиях, которые в будущем. пройдут в Оксфорде Однако основной целью, собравшей нас сегодня в этом зале, является презентация этой книги. Почему именно эта книга стала первой изданной нами книгой? Перевод книги, носящей имя Низами Гянджеви и посвященной этой великой личности, безусловно, является целесообразным выбором. Низами является одним из самых известных и признанных поэтов мира. В восточном мире на протяжении многих веков это имя превратилось в нерушимый символ. Низами также был знаком и западному миру. И это является одним из факторов, подтверждающих правильность нашего выбора. Выбор других произведений будут служить этой нашей цели. У автора Евгения Бертельса есть и другие книги, посвященные Низами, в будущем их перевод тоже был бы целесообразен.

Я думаю, в 1940 году, когда была издана книга, и среди русскоязычной аудитории было очень мало людей, знавших о Низами. Так как Бертельс был очень серьезным и глубоким исследователем, в то время, как у него были очень ценные произведения, он считал, что для исследователя, занимающегося восточной литературой, это очень важный вопрос. Одной из основных целей Бертельса было популяризировать на Западе гениальных поэтов, взошедших, как солнце, на небосклоне Востока. Для достижения этой цели он посвятил большую часть своей научной деятельности подготовке трудов о гениальных поэтах, преследуя цель представить этих поэтов более широкой аудитории. Интересной особенностью является то, что в книге дается информация не только о Низами, но и о времени, периоде, в котором он жил. По словам автора, это произведение добилось реализации очень большой миссии. В то же время велика роль этой книги и в популяризации Низами как выдающегося азербайджанского поэта. Именно после выхода в свет этой книги в Баку, с одной стороны, начали издаваться научные труды, с другой – множество учебников. Это же стало причиной осмысления Низами заново, его достойной оценки. Думаю, что у этой книги есть и другая интересная особенность, о которой Бертельс, может, даже и не задумывался. Она заключается в том, что название книги – «Великий азербайджанский поэт Низами» впоследствии привело к возникновению обсуждений и дискуссий, противостоянию среди иранских ученых, которые продолжаются и по сей день.

Именно поэтому одна из целей подготовки книги для англоязычной аудитории заключается в том, чтобы прочитавшие книгу люди осознавали, что содержащиеся в книге идеи не исходят от национализма. Это очень прекрасная, простая книга, в то же время легко читающаяся и доводящая до широкой аудитории точные сведения о великой личности. Я уверен, что после этой книги так же, как и среди русскоязычной, среди англоязычной аудитории вырастет число поклонников Низами. В написанном мной с большим чувством гордости предисловии к книге отмечается, что во время создания книги этот концепт также не был упущен. Концепт этой книги важен и для западных читателей. Период, когда была создана книга – конец 1930-х годов был отнюдь не ярким периодом. Это был период пика сталинских репрессий. В Азербайджане также в этот период, когда республикой руководил Мир Джафар Багиров, жертв репрессий было немало.

Я хочу завершить свое выступление несколькими короткими замечаниями. Для меня большая честь сегодня стоять и выступать перед вами. Людей, работавших над этим проектом, не так уж и мало. С русского языка книгу переводила Мароусиа Беднаркиевич. Цитаты с фарси перевел Джеймс Уайт, автором предисловия к книге являемся мы с уважаемым Эльчин муаллимом. Также я считаю своим долгом выразить признательность издательском дому «Gilgamesh» за издание этой книги.

Наконец выражаю свою глубокую признательность академику Наргиз ханум Пашаевой, которая, как и во всех делах Центра Низами Гянджеви, и в этом деле оказала нам самую большую помощь. Ни одна из проделанных нами работ не могла бы быть реализована без ее поддержки и всесторонней помощи. Если бы нам предоставили возможность выбирать книгу, которую мы будем переводить, очень вероятно, что мы могли бы и не выбрать такой важный и актуальный труд как этот. Еще раз выражаю благодарность Наргиз ханум», - завершил свое выступление профессор Эдмунд Херциг.

Затем руководитель Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете с азербайджанской стороны, академик Наргиз Пашаева, поприветствовав гостей, выразила им признательность за участие в мероприятии и сказала:

"Уважаемые гости, дорогие друзья! Добро пожаловать на церемонию презентации книги, посвященной жизни и творчеству яркого представителя мирового культурного наследия, просветителя и поэта Шейха Низами Гянджеви “The Great Azerbaijani poet Nizami” («Великий азербайджанский поэт Низами»). Книга была написана в 1940-м году известным русским ученым-востоковедом Е.Бертельсем и издана в Баку. С того времени и по сегодняшний день эта книга не переиздавалась и за прошедшие 77 лет не переводилась ни на один из европейских языков.

Сегодняшняя презентация – это первое научное издание, первый академический перевод, из серии книг, запланированной к изданию Научным центром Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви Оксфордского университета. Несмотря на то, что 77 лет это большой срок, видимо, стоило ждать столько времени. Начиная с XIII века, о Низами уже начинали появляться письменные сведения. Такие авторы как Мухаммед Овфи, Закария Газвини и другие писали о Низами и отмечали, что родом он из Гянджи. Классики литературы как Амир Хосров Дехлеви, Алишер Наваи считали Низами своим учителем и высоко ценили его наследие. С того времени низамиведение успешно развивалось и превратилось в большую научную область. В результате этого образовались Европейская, Ближневосточная, Российская и Азербайджанская научные школы низамиведения.

Автор представляемой сегодня вам книги Евгений Бертельс является видным представителем Российской-петербургской школы ориенталистики. Заметная история Российского низамиведения, в первую очередь, связана с именем Евгения Бертельса. Своим научным трудом «Великий азербайджанский поэт Низами» Е.Бертельс обозначил и представил в творчестве Низами более широкий – Азербайджанский контекст и аспект как учение, научное направление. Известный ученый-востоковед не азербайджанского происхождения тесно связал такие понятия как поэт-Низами; пространство, исторический фон – Гянджа; вопросы творчества – стиль персоязычной азербайджанской поэзии.

Интересно, что работавшая в Оксфордском университете в 1985-2002 гг. как специалист фарсидско-арабской литературы профессор Джулия Скотт Мейсами в 1985 году перевела на английский язык и опубликовала «Семь красавиц» Низами. В предисловии к этой книге английский ученый отмечала, что поэзия Низами отражает в себе привлекательность и риторические тонкости азербайджанского языка. Этим отличается поэтический стиль Низами от традиционно персидского хорасанского стиля.

Явно прослеживается связь между написанным ей и мыслями, выраженными в книге Бертельса. Именно в этом научном аспекте представляли и пропагандировали творчество Низами такие видные представители российско-петербургской востоковедческой школы, как Болдырев, Крымский, Бартольд, Марр, Левкиевская.

В Азербайджане низамиведение тоже превратилось в ведущую научную сферу, были изданы ценные научные книги, создана исследовательская группа. Но, к сожалению, ни один из этих трудов, исключая одного-двух авторов, не был переведен на европейские языки.

Здесь мы должны затронуть еще один момент. Да, азербайджанская научная школа наследия Низами с 30-х годов XX века достигла своей кульминационной точки развития. По этой причине в подходе к процессу изучения наследия Низами в Азербайджане, Советском Союзе могла возникнуть и вероятность версии идеологического содержания, идеологического заказа.

Но, несмотря на то, что именитые авторы большинства ценных научных трудов азербайджанского низамиведения – Гамид Араслы, Микаил Рафили, Рустам Алиев, Азада Рустамова, Алияр Сафарли, Нушаба Араслы, Мамед Джафар, Теймур Керимли и другие - жили и творили в советское время, азербайджанское низамиведение начинается еще с досоветского периода, с имен авторов, никак не связанных с советским периодом. Еще в XIX веке азербайджанские авторы Аббасгулу ага Бакиханов, Мирза Фатали Ахундов, затем Мамед Саид Ордубади, Фирудин бей Кочарли затрагивали в своих произведениях творчество Низами, давали биографическую информацию о нем.

Однако два имени, две книги в этом ряду ценны, весомы и неопровержимы. Так, в 1951 году выдающаяся личность и государственный деятель, создатель Азербайджанской Демократической Республики, ученый, публицист, драматург Мамед Эмин Расулзаде издает в Анкаре монографию «Азербайджанский поэт Низами». Как писал сам автор, этот труд был готов намного раньше 1951 года, и задержка издания произведения была связана с трудностями в его жизни и началом II мировой войны. Монография, написанная о Низами Мамедом Эмином Расулзаде, находится в авангарде самых ярких научных трудов азербайджанского низамиведения. И этот труд никак не может быть связан с советской идеологией и идеологическим заказом.

Второй труд называется «Шейх Низами». Его автор - представитель просветительской интеллигенции Гянджи начала XX века, выпускник, а затем и преподаватель Гянджинской семинарии Мирза Мухаммед Ахундзаде. Книга была издана в 1909 году в Гяндже на азербайджанском языке арабским алфавитом в типографии Гаджи Гасана.

Эти примеры являются показателем и доказательством того, что азербайджанское низамиведение именно после 30-х годов было не частью советской идеологии, или даже культурного плана Сталина, а обладало объективной и независимой научной историей.

Конечно, большую долю ценной части низамиведения составляют труды персидских ученых. В Иране Вахид Дастгерди, Саид Нафиси, Али Акбар Шахаби и многие другие написали фундаментальные труды о Низами. Особо хотелось бы отметить, что представляемая сегодня книга была издана на персидском языке в Тегеране в 1957 году под названием “Nizami, şaere- bоzоrge-Azərbaycan”. Она была переведена с персидского языка Хусейном Мамед-заде Сади. Выражаем признательность за эту работу персидским ученым. Также наследие Низами исследовали и турецкие ученые - Ахмед Атеш, Нихад Банарлы, Ахмед Кабаклы и др.

В европейском востоковедении интерес к творчеству Низами преимущественно стал проявляться с начала XVIII-XIX веков. В 1871 году венгерский ученый Вильгельм Бахер издает в Лейпциге на немецком языке монографию «Низами и его произведения». В 1836 году английский ученый Джеймс Аткинсон переводит на английский язык поэму «Лейли и Меджнун». В конце XIX века Эдвард Браун в своих трудах пишет об «Искендернаме». Известный востоковед Хаммер переводит на немецкий язык около 100 бейтов из «Искендернаме».

Таким образом, Низами – блестящий представитель литературы, который оценен цивилизацией, и универсальная фигура, разрушившая рамки национальной и этнической принадлежности. Своим произведением «Хамсе», на примере «Семи красавиц», он еще тогда создал художественное отражение философии вахдати аль-вуджуд (единства бытия) древнего Востока и сущность модного сегодня, часто, а иногда и неуместно используемого термина «мультикультурализм».

Его искусство и художественное слово, как трансформация божественной энергии, преподносят и изображают художественными образами человека, любовь, художественность, совершенство внутреннего мира как основную защиту человечества.

Наша цель – представить и подтвердить гениальное творчество Низами в соответствии с его этико-эстетическим идеалом.

Шейх Низами никогда не был и не может быть разъединяющей, создающей конфликты фигурой. Потому что, его творчество обладает силой, объединяющей людей и страны. Если поучению Низами разносторонность и многообразие неизбежно и объективно, значит, неизбежно и обязательно умение и желание объединиться, стремиться к единству.

«Пусть все знают, что моя душа поэта двумя буквами может создать все!».

Человеческий труд в создании этой книги, как сказал профессор Херциг, очень дорог и ценен. Я хочу выразить свою признательность уважаемому профессору Херцигу. Он отметил меня и каждого, кто внес свой вклад в создание этой книги, за что я благодарна ему. Но действительность заключается в том, что я ничего не смогла бы сделать без поддержки профессора Херцига и Оксфордского университета. Я понимаю, что университет, имеющий 800-летнюю историю, с большой заботой относится к младшим по возрасту. Выражаю благодарность всему коллективу Оксфордского университета. Я выражаю свою благодарность руководству Музея Лорда Лейтона, создавшему условия для проведения нашего мероприятия в этом прекрасном месте. Безусловно, я выражаю свою благодарность британскому Издательскому дому “Gilgamesh” и его руководителю Максу Скотту.

Я приветствую и благодарю всех книголюбов. Выражаю благодарность посольству Азербайджана, оказавшего нам большую поддержку в организационных вопросах. Выражаю свою признательность Эльчин муаллиму, написавшему предисловие к книге, пришедшим на мероприятие гостям - Акиф муаллиму, Расим муаллиму, Низами муаллиму. Выражаю свою признательность сидящим здесь ученым Оксфордского университета и других ведущих университетов Британии, студентам и высоким гостям. Хотелось бы также отметить, что мой отец был лично знаком с Бертельсом, дедушка, писатель Мир Джалал Пашаев, приглашал Бертельса в гости к нам домой. Пусть ученые, которые в этом мире, всегда останутся на этой земле, а дух тех, кто покинул этот мир, пусть всегда будет над нами, на высоте. Еще раз всем выражаю свою признательность».

В своем выступлении народный писатель Эльчин Эфендиев сказал:

«Создание и почти пятилетняя деятельность Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете – крайне важное, обладающее литературным, научным, общественным, политическим значением событие. Я был свидетелем того, с каким желанием, с каким воодушевлением наш уважаемый академик Наргиз Пашаева старалась для создания этого Центра. Дорогие друзья, пользуясь возможностью, вновь выражаю свою признательность преподавательскому составу Оксфордского университета и академику Наргиз Пашаевой за деятельность по созданию этого Центра. Низами Гянджеви родился в азербайджанском городе Гянджа, однако его творческий диапазон был настолько широк, у него было столько мыслей, идей, призыва к справедливости и толерантности, гуманизма, что он не вместился в национальные рамки. Как отметила академик Наргиз Пашаева, сегодня Низами насколько великий азербайджанский поэт, настолько же он и английский поэт, великий поэт мирового масштаба. Как отметил уважаемый профессор Эдмунд Херциг, сегодня Низами всемирно известен. Это так и с творческой, и с духовной точки зрения. Имя «Низами» - одно из распространенных имен в Азербайджане. Хочу обратить ваше внимание на еще один момент, который я считаю символическим событием этого прекрасного вечера. Присутствующего здесь нашего ученого-филолога тоже зовут Низами. Имя Низами, писавшего и творившего примерно 900 лет назад, живет сегодня в сердцах и именах наших ученых, академиков, поэтому считаю это событие символическим. Дорогие друзья, хотел бы привлечь ваше внимание еще к одному моменту – отметить, что создание в Оксфордском университете такого центра, как Центр Низами Гянджеви, имеет политическое значение. Что я имею в виду? В первую очередь - сегодня над человечеством нависла большая беда – это терроризм. Это такая сила, которая хочет уничтожить все человечество. Терроризм не имеет нации и географического местоположения. К сожалению, иногда террор связывают, отождествляют с восточным и исламским миром. Считаю, что это мероприятие, которое проходит в столь прекрасной ауре, хороший ответ этим утверждениям. Гуманизм Востока, скажем так - гуманизм Низами - никогда не может создать террор. Потому что, у террориста нет религии, нации, родителей. Я еще раз выражаю признательность руководству Оксфордского университета, академику Наргиз Пашаевой. Уверен, что со временем этот Центр, достигнув еще более положительных успехов, внесет свой новый вклад».

Президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде в своем выступлении подчеркнул:

«Презентация книги Бертельса здесь, представление в Оксфордском университете нашего академика Наргиз Пашаевой как ученого, как таланта является большой победой. Низами Гянджеви более 850 лет изучают, анализируют ученые, поэты, академики всего мира. Низами Гянджеви открывает сегодня большое окно в Европу. Я знаю, что своей деятельностью Наргиз Пашаева, как и Петр I, сегодня открывает новое окно в Европу. Петр I «прорубил» окно для политических целей, а Наргиз Пашаева открывает научно-академическое, интеллектуальное окно. Мне кажется, что сделанный перевод этой книги на английский язык можно считать достижением азербайджанской науки. Потому что, сегодня весь мир говорит, получает образование на английском языке. В своем выступлении Наргиз Пашаева подробно и всесторонне говорила о гениальном поэте и, поэтому, я не буду останавливаться на этом. Однако, хочу отметить, что, предпринимая этот большой шаг, Наргиз Пашаева достигла своеобразного успеха. Сегодня Наргиз ханум осуществляет деятельность как специалист, реорганизующий азербайджанское образование. Каждый год я принимаю участие в мероприятии «День выпускника» в университете, руководимом Наргиз ханум, и каждый год у меня складывается такое впечатление, что у азербайджанского образования и науки блестящее будущее. С уверенностью могу сказать, что Центр успешно продолжит свою деятельность, и через некоторое время книги о Низами будут издаваться в других европейских городах. Недавно я получил предложение от итальянских ученых. Они просят нашего согласия, чтобы перевести эту книгу Бертельса на итальянский язык. Одним словом, хочу сказать, что успешная работа в этом направлении продолжается, творчество Низами, его гениальность, азербайджанство шагает по Европе и всему миру».

Затем академик Акиф Ализаде добавил, что в Национальной академии наук Азербайджана учреждена золотая медаль имени гениального Низами: «Раз в год эта медаль вручается одному азербайджанскому и одному зарубежному ученому. Президиум Национальной академии наук Азербайджана принял решение о вручении в этом году золотой медали руководителям Научного центра Низами Гянджеви Наргиз Пашаевой и профессору Роберту Хойланду. Хочу подчеркнуть, что, учитывая научную деятельность Наргиз ханум, второго мая этого года она была избрана действительным членом Национальной академии наук Азербайджана».

В конце выступления президент НАНА Акиф Ализаде вручил Наргиз Пашаевой диплом академика.

На мероприятии гостям также была представлена концертная программа в исполнении мастера мугама, ханенде Ферганы Гасымовой.

Таким образом, церемония презентации академического перевода на английский язык книги «Великий азербайджанский поэт Низами», являющегося одним из успешных проектов Научного центра Низами Гянджеви Оксфордского университета, прошла на высшем уровне и вызвала большой интерес.

Отметим, что этот Центр, созданный в 2013 году в Оксфордском университете по инициативе академика Наргиз Пашаевой, первая и единственная в Соединенном королевстве научно-академическая структура, всесторонне и системно изучающая Азербайджан.За короткий период своей деятельности эта структура смогла стать функциональной составной научной частью Оксфордского университета. Центр Низами Гянджеви является официально признанным структурным подразделением Оксфордского университета и обладает полномочиями координатора по Азербайджану не только по вопросам, связанным с факультетом востоковедения данного университета, но и по всем вопросам, связанным с наукой и образованием во всех других сферах, представленных в Оксфордском университете.