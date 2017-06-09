14 ilde operasyon başlatıldı

2017-06-09 14:19 | www.trend.az | 1

Nevşehir merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski asker ve öğretmenlere yönelik operasyon başlatıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla eski asker ve özel eğitim kurumu öğretmenlerinden oluşan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak için Nevşehir, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Sivas, Malatya, Ordu, Mardin ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunan kişilerin adreslerindeki aramalar devam ediyor.