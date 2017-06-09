Министерство: Тело Натига Алиева сегодня будет доставлено в Баку

2017-06-09 14:26 | www.apa.az | 3

Тело Натига Алиева, который скончался в стамбульской клинике, сегодня будет доставлено в Баку.

Глава пресс-службы министерства энергетики Замина Алиева заявила АПА-Экономикс, что завтра в 12:00 в «Доме культуры Шахрияр» будет проведена церемония прощания с министром.

Информации о том, где будет похоронен Н.Алиев, пока нет.

Отметим, проходивший лечение в Стамбуле министр энергетики Натиг Алиев скончался.

На прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он на самолете был отправлен в Турцию. Министр проходил лечение в клинике Florence Nightingale в районе Шишли Стамбула, которая является специализированной клиникой в области лечения болезней сердца.

Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в городе Баку. В 1970 году он окончил Азербайджанский нефтехимический институт им. М.Азизбекова по специальности горного инженера-геолога. Профессиональную деятельность Натиг Алиев начал в тресте «Азерморнефтеразведка» Всесоюзного производственного объединения «Касморнефтегазпром». За свою карьеру он успел поработать в различных нефтегазовых предприятиях и институтах.

С 1993 года по 2005 год Натиг Алиев занимал должность президента и председателя Совета директоров Госнефтекомпании Азербайджана, с 1994 года - председателя Руководящего комитета проекта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, с 2002 года - председателя Совета директоров компании BTC Ko (Баку-Тбилиси-Джейхан), с 2005 года - президента Азербайджанского конгресса нефтяников. С 2005 по 2013 г.г. занимал должность министра промышленности и энергетики Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 22 октября 2013 года был назначен на должность министра энергетики. Был академиком Международной восточной академии нефти, доктором экономических наук. Н.Алиев является автором свыше 100 научных работ, статей, книг.