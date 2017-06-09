Разработаны новые правила собеседования по приему на госслужбу

2017-06-09 14:12 | www.oxu.az | 2

«Разработаны новые правила собеседования по приему на госслужбу. После внесения Милли Меджлисом изменений в закон «О государственной службе» эти правила будут утверждены, и мы проведем прием на госслужбу на основе этих новых правил».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Бахрам Халилов.

По его словам, участие на этапе тестовых экзаменов при приеме на госслужбу платное:

«Тарифы участия на этапе тестовых экзаменов при приеме на госслужбу утверждены Тарифным советом. Решения о проведении собеседований в платной форме пока не принято».

Э.А.

