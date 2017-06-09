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В Италии ужесточат правила проведения массовых мероприятий

2017-06-09 14:08 | www.trend.az | 3

Италия ужесточит правила проведения массовых мероприятий после давки в Турине, в которой пострадали 1,5 тысячи человек, соответствующий циркуляр разослал главам местных управлений полиции и префектам начальник итальянской полиции Франко Габриэлли, передает РИА Новости.

"Ювентус" в субботу в Кардиффе проиграл "Реалу" в финале Лиги чемпионов со счетом 1:4. За игрой в специальной фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине наблюдали более 20 тысяч человек. После третьего гола "Реала" в толпе раздался громкий хлопок, который вызвал панику у людей, перетекшую в массовую давку. В заявлении префекта Турина Ренато Сакконе говорится, что "толпа впала в панику и психоз из-за страха террористической атаки".

Нововведение коснется порядка 1,7 тысяч мероприятий, запланированных к проведению в Италии в течение лета. Отныне концерты и акции под открытом небе будут разрешены при "тщательном соблюдении гарантий безопасности", отмечается в документе, который делает обязательной подготовку планов действий при экстренных ситуациях, организацию путей эвакуации и мониторинг пунктов доступа. Отдельным пунктом указывается возможность запрета на продажу и употребление напитков в стеклянной таре.

"Соображения общественного порядка не должны позволить проводить манифестации, которые не обеспечивают достаточный уровень безопасности", — говорится в документе.

По последним данным, давка в фан-зоне в Турине была спровоцирована подростками, которые в толпе изобразили террористов и закричали о бомбе. Прокуратура Турина ведет расследование по факту массового ранения граждан. По сообщению некоторых СМИ, ответственные за панику молодые люди задержаны. Они объяснили свои действия неудачной шуткой.

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