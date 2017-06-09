В Мингячевире дважды осужденный муж и отец зарезал жену и двух малолетних детей - ОБНОВЛЕНО

2017-06-09 14:30 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано сегодня утром в квартире номер 31 по улице Низами. Житель города Лазым Гусейнов (1960 г.р.) на почве семейного конфликта зарезал свою жену Айнуру Гусейнову (1982 г.р.) и двух малолетних детей Гусейна Гусейнова (2009 г.р.) и Мадину Гусейнову (2012 г.р.).

По словам родственников Айнуры Гусейновой, ранее осужденный в Азербайджане и России за убийство и грабеж Лазым Гусейнов сказал, что совершил убийство на почве ревности. В настоящий момент правоохранительные органы города находятся на месте происшествия. Убийца был задержан и передан следствию.

Соседи рассказали, что Лазым Гасымов занимался животноводством в селе Хаварлы Евлахского района. Также они сказали, что он был трудолюбивым человеком и любил семью. Так как Л. Гасымов долгое время находился в заключении, то женился он поздно.

По факту в прокуратуре города Мингячевир ведется расследование.

***

10:46

В Мингячевире мужчина убил свою жену и двух малолетних детей.

Как сообщает бюро АПА, Назим Гусейнов (1960 г.р.) зарезал свою жену Айнуру Гусейнову и детей – Гусейна Гусейнова (2009 г.р.) и Мадину Гусейнову (2012 г.р.).

Причины убийств пока неизвестны.

Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия. Н.Гусейнов задержан.

По факту в прокуратуре Мингячевирского района ведется расследование.