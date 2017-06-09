В Волгограде азербайджанцы похитили бизнесмена

2017-06-09 14:32 | www.oxu.az | 3

В результате спецоперации были задержаны подозреваемые в похищении 47-летнего волгоградского бизнесмена, в том числе и два уроженца Азербайджана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание Volga-Day.

Бизнесмена из Дзержинского района Волгограда утром 25-го мая под угрозой оружия усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. После этого, родным похищенного стали приходить СМС-сообщения с требованием выплаты 20-ти миллионов рублей за его возвращение.

Но уже 27-го мая сотрудники уголовного розыска регионального ГУ МВД России спасли похищенного. Оказалось, что его украли два уроженца Азербайджана, а также житель Тюменской области и Дагестана. Причиной похищения стал давнишний конфликт потерпевшего с одним из преступников. Двое суток бизнесмена удержали в арендованной квартире в Волжском. Там их и задержали. Кстати, во время спецоперации один из подследственных попытался совершить побег – выпрыгнув из окна пятого этажа. В настоящее время он находится в больнице под усиленной охраной.

Всем фигурантам этого уголовного дела уже предъявлено обвинение, и они заключены под стражу, сообщила старший помощник начальника управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Н.О.