Азербайджан привал ОБСЕ и ГУАМ к более тесному сотрудничеству в решении конфликтов

2017-06-09 14:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Из-за конфликтов регион ГУАМ является наиболее часто обсуждаемой темой в ОБСЕ, а отсутствие решения этих конфликтов - самым большим источником разделения и недоверия среди государств-участников ОБСЕ, говорится в заявлении постпредства Азербайджана при организации.

Это было отмечено представителями постпредства на заседании Постоянного совета организации, состоявшегося 8 июня 2017 года.

«Мы рады, что ГУАМ поддерживает рабочие отношения с ОБСЕ и ее Секретариатом. Вклад ГУАМ в различные мероприятия ОБСЕ, в том числе в Экономический и Экологический форум и Ежегодную конференцию по обзору проблем в области безопасности, был плодотворным с точки зрения выявления областей, представляющих взаимный интерес, и создания условий для практического сотрудничества. Тем не менее, мы считаем, что потенциал сотрудничества между ОБСЕ и ГУАМ остается неиспользованным. Мы призываем Секретариат ГУАМ и соответствующие структуры ОБСЕ подробно обсудить пути дальнейшей активизации взаимодействия между двумя организациями и выработать конкретные инициативы. В этом контексте мы хотели бы подчеркнуть важность транспортного коридора ГУАМ для развития связей в регионе ОБСЕ, что является вопросом повестки дня обеих организаций», - говорится в заявлении.

Пока каждое государство-участник ОБСЕ и страна-посредник полностью не осознают свою ответственность и важность вклада в урегулирование конфликтов на основе согласованных принципов и обязательств, к сожалению, разделение и недоверие будут преобладать в ОБСЕ, говорится в заявлении.

Поэтому при продолжении наблюдения за дифференцированным и выборочным применением принципов урегулирования конфликтов в ОБСЕ решимость государств-членов ГУАМ укреплять уважение к принципам ОБСЕ будет только расти, говорится в заявлении.

«Конфликты по-прежнему будут мобилизовывать наши общие усилия для облегчения жизни миллионов людей в странах ГУАМ, которые нуждаются в защите, помощи и поддержке, будь то насильственно перемещенные лица, которые не могут вернуться в места своего проживания, или лица, проживающие в условиях конфликтных ситуаций на пострадавших территориях», - говорится в заявлении.

Государства-члены ГУАМ едины в той позиции, что урегулирование конфликтов на их территориях осуществляется исключительно на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ этих государств с пониманием того, что территория государства не может быть объектом обретения другим государством в результате угрозы или применения силы и что никакое территориальное обретение, военная оккупация или аннексия, вытекающие из такого акта, не признаются законными, говорится в заявлении.

Эта принципиальная позиция государств-членов ГУАМ основана на Хельсинкском Заключительном акте и других основополагающих документах ОБСЕ. Таким образом, для государств-участников ОБСЕ крайне важно поддерживать усилия государств ГУАМ по урегулированию конфликтов путем демилитаризации зон конфликтов, деоккупации международно признанных территорий государств, реинтеграции неконтролируемых территорий в государства, частью которых они являются, и возвращению насильственно перемещенного населения в места его проживания, говорится в заявлении.

(Автор: Эльмира Таривердиева)