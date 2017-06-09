Североирландский опрос об Азербайджане: Правда или ложь? – ВИДЕО

2017-06-09 14:47 | www.oxu.az | 3

Официальный сайт Ирландской футбольной ассоциации провел небольшой опрос среди жителей Белфаста по поводу Азербайджана, со сборной которой Северной Ирландии завтра предстоит сыграть в отборочном матче ЧМ-2018 по футболу.

В нем рядовым гражданам задавались вопросы касательно нашей страны, и они должны были угадать – это правда или ложь.

Oxu.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет это видео вашему вниманию.

И.Н.