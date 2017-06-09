Владимир Путин оценил промежуточные итоги Астанинского процесса

2017-06-09 14:20 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин выступил сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где дал свою оценку вступления в Организацию Индии и Пакистана, а также оценил промежуточные итоги переговоров по межсирийскому урегулированию в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня ШОС дополняется новыми полноправными членами. Решение о запуске процесса приема этих государств было принято в ходе российского председательствования в 2015 году на саммите в Уфе. Менее чем за два года Индия и Пакистан выполнили все условия, завершили все необходимые процедуры. Теперь наша задача помочь новым партнерам встроиться в рамках ШОС в многоплановую культуру. Расширение ШОС, несомненно, будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах. Нурсултан Назарбаев уже приводил цифры, которые говорят сами за себя. Открываются дополнительные возможности активнее влиять на процессы в общем регионе и на международной арене в целом», - сказал Владимир Путин.

Между тем, Президент России отметил, что борьба с терроризмом должна носить комплексный бескомпромиссный характер.

«Наряду с устранением социальных и экономических причин, порождающих эти явления, необходимо делать все для нейтрализации идеологии терроризма. В этой связи нарастает роль региональной антитеррористической структуры ШОС. Важный шаг укрепления правовых основ и ее деятельности - конвенция по противодействию экстремизму, которую мы сегодня подпишем», - отметил Президент России.

В своей речи Владимир Путин также отметил, что ШОС совместно активизирует усилия регулирования региональных конфликтов на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. «Отмечу, что в последнее время в развитии сирийского кризиса появились обнадеживающие моменты. Это напрямую связано с запуском здесь, в Астане, при посредничестве России, Турции, Ирана, Сирии международных встреч. Важнейшее достижение договоренности встреч - прекращения огня между правительственным войсками и вооруженной оппозицией, а также создание сирийских зон деэскалации. Теперь на этой основе появился реальный шанс прекратить военные действия и придать импульс переговорному процессу в Женеве», - отметил Владимир Путин.

В заключении Владимир Путин предложил возобновить приостановленную в 2009 году деятельность контактной группы «ШОС-Афганистан».