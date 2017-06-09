ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в городе Эль-Мусайиб в Ираке

2017-06-09 14:24 | www.trend.az | 3

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в иракском городе Эль-Мусайиб, расположенном в 60 км от Багдада, передает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты "Аш-Шарк аль-Аусат".

Взрыв прогремел у входа на рынок в Эль-Мусайибе. Террорист привел в действие закрепленный на его теле пояс со взрывчаткой. По последним данным, в результате теракта не менее 20 человек погибли, свыше 30 получили ранения.