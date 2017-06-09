Сотрудники МККК посетили содержащегося в Азербайджане армянского разведчика

2017-06-09 14:54 | www.apa.az | 2

Сотрудники Бакинского представительства Международного комитета красного креста (МККК) посетили человека, задержанного при попытке пересечь линию соприкосновения войск на Агдамском участке фронта и содержащегося здесь.

Как сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, посещение состоялось несколько дней назад: «Через сотрудников МККК военнопленный и его семья обменялись информацией».

И.Гусейнова отметила, что посещение было проведено в соответствии со стандартными процедурами МККК: «МККК в соответствии со своим мандатом осуществляет посещение содержащихся лиц, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с ними и помочь этим людям связаться с семьями».

Отметим, что 26 декабря на Агдамском участке фронта армянская разведывательно-диверсионная группа совершила попытку пересечь линию соприкосновения войск. В результате бдительности наших подразделений, расположенных на передовой линии обороны, эта попытка врага была обнаружена и предотвращена.

Член вражеской разведывательно-диверсионной группы, понесшей большие потери и отступившей после короткой перестрелки, профессиональный военнослужащий Багдасарян Арсен Эдуардович был взят в плен.

В отношении А.Багдасаряна были выдвинуты обвинения по статьям 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации), 29, 120.2.1 (попытка умышленного убийства группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо преступным сообществом), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства 2 или нескольких лиц), 29, 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 29, 282.2 (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей сообщения, средств сообщения и связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва обороноспособности и экономической безопасности Азербайджанской Республики, а равно массовое отравление или распространение среди людей и животных инфекционных заболеваний, совершенные в тех же целях) и др. Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы.