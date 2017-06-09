Скончался министр энергетики Натиг Алиев – ОБНОВЛЕНО

2017-06-09 14:54 | www.oxu.az | 3

Сделано официальное заявление по поводу смерти министра энергетики Азербайджана Натига Алиева в стамбульской клинике Florence Nightingale.

Как передает Oxu.Az, в клинике сообщили АПА, что Н.Алиев после сердечного приступа, перенесенного 3 июня в Баку, перенес операцию по коронарному шунтированию.

Для обследования и лечения Натига Алиева в Баку из Турции были отправлены специалисты.

При помощи специалистов Натиг Алиев был подключен к аппарату искусственного дыхания и 5 июня специальным медицинским самолетом отправлен в клинику Florence Nightingale.

«Так как нормализовать кровообращение медицинским вмешательством было невозможно, больной был подключен к сердечному насосу и началось лечение сердечной недостаточности. Однако днем 8-го июня Натиг Алиев внезапно перенес инсульт и скончался», - говорится в заявлении.

11:38

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев скончался в стамбульской клинике.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, состояние здоровья министра, проходившего лечение в стамбульской клинике Florence Nightingale, резко ухудшилось. Усилия врачей оказались тщетными.

Отметим, что в конце прошлой недели министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем, а затем отправлен в Турцию для продолжения лечения.

Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в Баку.

Э.А.