EMİN и российские звезды на красной дорожке Fashion People Awards (ФОТО)

2017-06-09 14:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Москве в Vegas City Hall прошла ежегодная церемония вручения премии Fashion People Awards, организованная агентством Fashion Events. Всего в церемонии было представлено 24 номинации и более 100 номинантов, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Среди лауреатов премии - известный азербайджанский певец и композитор EMİN (Эмин Агаларов), который обладателем Fashion People Awards-2017 в номинации Fashion Voice Man.

Обладателями самых модных статуэток в различных номинациях также стали Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Ольга Бузова, Олеся Судзиловская, Алексей Воробьев, Игорь Чапурин, Светлана Лобода, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Макс Барских, Слава, Ани Лорак, Александр Панайотов, Александр Ревва, Мот, Митя Фомин и другие. Для гостей была представлена концертная программа с участием звезд российской эстрады.

Fashion Events agency - это престижная церемония в области моды, стиля и красоты, это по-настоящему модный стартап, который уверенно закрепил свои позиции в индустрии праздников, где громкие обсуждения и широкий размах - не просто разовый успех, а визитная карточка. Церемонию награждения можно будет посмотреть в скором времени на телеканале «Жара».

Фото: http://www.woman.ru/

(Автор: Вугар Иманов)