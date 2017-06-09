Госсекретарь США посетит Турцию

2017-06-09 14:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит визит в Турцию, пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

Сообщается, что визит Тиллерсона состоится 22 июля.

В марте текущего года Рекс Тиллерсон посещал Турцию для переговоров по борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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