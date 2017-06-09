Клиника «Florence Nightingale»: Натиг Алиев скончался 8 июня - ОФИЦИАЛЬНО

2017-06-09 15:07 | www.apa.az | 3

Как сообщили турецкому бюро АПА в клинике, 3 июня в результате оказанной Н. Алиеву после сердечного приступа срочной медицинской помощи, он был возвращен к жизни. В коронарные артерии его сердца были вставлены стенды.

Для обследования и лечения Натига Алиева из Турции в Баку была отправлена бригада врачей.

Н. Алиев был подключен к аппарату искусственного дыхания и 5 июня на специальном медицинском самолете был доставлен в стамбульская клинику «Florence Nightingale».

«У больного не удалось нормализовать кровоток в связи с чем врачи приступили к лечению посредством подключения больного к аппарату искусственного кровообращения. Однако это не помогло. 8 июня Н. Алиев внезапно перенес инсульт мозга, после чего скончался», - говорится в заявлении.

Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в городе Баку. В 1970 году он окончил Азербайджанский нефтехимический институт им. М.Азизбекова по специальности горного инженера-геолога. Профессиональную деятельность Натиг Алиев начал в тресте «Азерморнефтеразведка» Всесоюзного производственного объединения «Касморнефтегазпром». За свою карьеру он успел поработать в различных нефтегазовых предприятиях и институтах.

С 1993 года по 2005 год Натиг Алиев занимал должность президента и председателя Совета директоров Госнефтекомпании Азербайджана, с 1994 года - председателя Руководящего комитета проекта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, с 2002 года - председателя Совета директоров компании BTC Ko (Баку-Тбилиси-Джейхан), с 2005 года - президента Азербайджанского конгресса нефтяников. С 2005 по 2013 г.г. занимал должность министра промышленности и энергетики Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 22 октября 2013 года был назначен на должность министра энергетики. Был академиком Международной восточной академии нефти, доктором экономических наук. Н.Алиев является автором свыше 100 научных работ, статей, книг.