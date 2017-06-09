Конференция в UNEC: “Азиз Санджар: История жизни ученого, посвятившего себя науке”

2017-06-09 14:50 | www.trend.az | 4

12 июня в UNEC состоится конференция на тему «Азиз Санджар: История жизни ученого, посвятившего себя науке», посвященная лауреату Нобелевской премии по химии, профессору университета Северной Каролины США, турка по происхождению Азиза Санджара.

На конференции будет обсуждаться жизнь и творчество великого ученого. Азиз Санджар выступит с речью перед научной общественностью Азербайджана. В рамках конференции состоится презентация книги «Нобелевская биография Азиза Санджара», опубликованная на азербайджанском языке.

Азиз Санджар родился в 1946 году в селе Савур Мардины. Является четвертым ребенком многодетной семьи из 8 детей. После завершения среднего образования в Мардине поступил в Стамбульский медицинский университет. Окончив Медицинский факультет с высокими показателями, Санджар два года работал врачом в Суваре. Позже для продолжения учебы отравился в Соединенные Штаты Америки. В 1977 году окончил докторантуру по специальности молекулярной биологии Техасского университета в Далласе, защитил докторскую работу по ДНК университете Йель. В 1982 году приступил к деятельности в UNC Chapek Hill, в одном из передовых центров по специальности биохимия и биофизика, проводил серьезные исследования по ДНК, строению клеток и лечению рака и биологическим часам человека. Написал около 400 научных статей и 33 книг по своей специальности.

За успешную научную деятельность избран членом Международной академии наук США, Американской академией искусства и науки, Турецкой академии наук. В 2007 году получил премию фонда Vehbi Koç. Он один из 3 турецких ученых, принятых членом в Американскую международную академию наук за научные исследования за рубежом.

В 2015 году за исследования в сфере ДНК удостоен Нобелевской премии по химии. Азиз Санджар первый турок, получивший Нобелевскую премию в сфере науки.

Об UNEC:

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