Кельоглан приглашает отправиться в космическое путешествие из Баку (ВИДЕО)

2017-06-09

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 22 октября в 12.00 и 15.00, Театр Анкары представит новое интерактивное музыкально-сказочное представление Keloğlan Masalları Müzikali-2 “Uzun-Huysuz Kosmosda” (Путешествие в космос), сообщает Trend Life.

Всеми любимый герой турецких сказок Кельоглан вместе со своими друзьями подарит зрителям (причем не только детям) незабываемые веселые моменты и впечатления. Uzun-Huysuz Kosmosda – это красочное и динамическое шоу, замечательные песни из любимого мультфильма, и возможность самому принять участие в действии спектакля. Благодаря универсальности труппы, спектакль "Keloğlan Masalları" - это не только профессиональное исполнение полюбившихся песен, но и впечатляющие трюки, и прекрасно поставленные танцевальные номера, и выразительная актерская игра.

Цена билетов - от 6 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн iticket.az

Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)