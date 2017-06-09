Али Гасанов: «Предложения в связи с Мемориальным комплексом геноцида в Губе будут представлены президенту»

2017-06-09 15:11 | www.apa.az | 4

«Как известно, Мемориальный комплекс геноцида в Губе возведен в память о десятках тысяч азербайджанцах, погибших в результате учиненных армянскими вооруженными бандами в 1918 году на азербайджанских землях массовой резни и геноцидов. Созданный по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 декабря 2009 года Фондом Гейдара Алиева комплекс отвечает самым современным стандартам и отличается своей грандиозностью. Созданные в мемориальном музее условия, демонстрируемые исторические документы, факты и экспозиции позволяют узнать о совершенных армянскими националистами в тот период зверствах против мирного населения и донести информацию о них до мировой общественности».

Об этом АПА сказал председатель Комиссии по расследованию сложившейся в Мемориальном комплексе геноцида в Губе ситуации и подготовке соответствующих предложений, помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«К сожалению, в последнее время в связи с естественными природными процессами останки людей, находящиеся на открытом воздухе на территории «Мемориального комплекса геноцида» в Губе, начали гнить, земля подверглась эрозии, активизировались оползни. Позже выяснилось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев дал соответствующие указания расследовать сложившуюся ситуацию и остановить нежелательные процессы. По поручению президента глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение «О некоторых вопросах в связи с «Мемориальным комплексом геноцида» в Губе». Была создана комиссия, состоящая из представителей и специалистов компетентных органов.

Сегодня был проведен осмотр участка захоронений и территорий, где активизировались оползневые случаи. Затем на проведенном в Исполнительной власти Губинского района заседании состоялось обсуждение сложившейся ситуации, после чего были сделаны первые предложения в связи с решением проблемы. В ближайшее время поступившие предложения будут изучены, систематизированы и представлены президенту Азербайджанской Республики», - сказал А.Гасанов.

Отметим, комиссия, созданная для расследования ситуации, сложившейся в «Мемориальном комплексе геноцида» в Губе, и подготовки соответствующих предложений, сегодня провела осмотр участка захоронений и территорий, где активизировался оползневой процесс.