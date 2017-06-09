Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн внесли в «черный список» граждан и организации Катара

2017-06-09 15:32 | www.apa.az | 4

Как сообщается в поступившем АПА заявлении посольства Саудовской Аравии в Азербайджане, эти списки будут регулярно обновляться, о чем будет сообщаться.

«Включенные в список лица связаны с Катаром и служат его сомнительным планам. Это демонстрирует двойные стандарты в политике Катара. С одной стороны это государство заявляет, что ведет борьбу с терроризмом, а с другой стороны финансирует, поддерживает и предоставляет убежище различным террористическим организациям», - подчеркивается в заявлении.

Было отмечено, что Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн выступают за объединение усилий в борьбе с терроризмом, отмечают важность установления безопасности в регионе и подчеркивают, что будет проводиться серьезная деятельность по преследованию таких лиц и группировок, оказываться поддержка в этой сфере как на региональном уровне, так и в глобальном масштабе. Они продолжат борьбу с терроризмом, предотвратят финансирование терроризма независимо от источника.

В заявлении приведены имена лиц и названия организаций, включенных в санкционный список.