Жестокое убийство в Мингячевире: Мужчина истребил свою семью

2017-06-09 15:18 | www.oxu.az | 4

В Мингячевире совершено зверское тройное убийство. Отец семейства убил жену и двоих малолетних детей.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в прокуратуре города Мингячевир.

Убийство было совершено в четверг ночью, но только в пятницу утром об этом стало известно правоохранительным органам.

Гусейнов Лазым Ага оглу, 1960 года рождения, просидев всю ночь возле окровавленных тел родных, в 09:10 явился с повинной в полицию и рассказал, как расправился со всеми членами своей семьи.

Жертвами убийства стали его жена Айнура Гусейнова, 8-летний Гусейн Гусейнов и 5-летняя Медина Гусейнова.

По полученным данным, для убийства Гусейновым было использовано два орудия - огнестрельное оружие и холодное.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», - сообщили в прокуратуре.

В ходе предварительного допроса задержанный показал, что убил жену из-за ревности. Затем он жестоко расправился с детьми.

Вскоре было обнаружено орудие убийства - автомат Калашникова. Выяснилось, что Гусейнов - ветеран первой Карабахской войны, от которой у него и сохранился автомат. Как признался следователям Гусейнов, сначала он застрелил жену - это убийство было совершено на глазах у детей. Затем мужчина нанес сыну и дочери несколько ножевых ранений. Задержанный утверждает, что когда убивал детей, находился в состоянии аффекта. По факту убийства возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Н.О.