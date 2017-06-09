Иран направил письмо в ООН, где обвиняет Саудовскую Аравию и США в организации терактов

2017-06-09 15:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Иран направил письмо в ООН, в котором недвусмысленно обвиняет Саудовскую Аравию и Соединенные Штаты в организации террористических атак в отношении иранского парламента и мавзолея Имама Хомейни в Тегеране, в результате которых погибли 17 человек и десятки ранены.

Представитель Ирана в ООН Голамреза Хошроу в письме утверждает, что террористические атаки «были спровоцированы заключением многомиллиардного контракта о покупке вооружений, между Вашингтоном и Эр-Риядом, а также недавней поездкой Дональда Трампа в Саудовскую Аравию», - сообщило агентство IRNA 9 июня.

Хошроу напомнил, что министр иностранных дел Саудовской Аравии за пару часов до нападения сказал, что Тегеран «должен быть наказан».

Однако, ранее министр иранской разведки Махмуд Алави отказался комментировать возможную роль Саудовской Аравии в произошедших 7 июня терактах. «Пока мы не можем судить о том, сыграла ли Саудовская Аравия роль в теракте», - сказал глава разведывательного ведомства.

Как сообщило МВД Ирана, в среду две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 17 и были ранены 43 человека.

(Автор: Эльмира Таривердиева)