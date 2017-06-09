Азербайджанские звезды отмечают Международный день друзей (ФОТО)

2017-06-09 15:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - 9 июня отмечается Международный день друзей. Trend Life решил выяснить, кто с кем дружит в отечественном шоу-бизнесе. Как оказалось, среди звезд есть очень прочные дружеские союзы, которые не может разрушить ни творческая зависть, ни слава, ни чужой успех.

Режиссер Кянан М.М. и актриса Пярвин Абиева

Дружба между режиссером и актрисой настолько сильна, что они называют друг друга – братом и сестрой. А недавно они приняли участие в телешоу "Maşin", где не раз вступали в спор с другими участниками, защищая друг друга.

Звезды эстрады Ройа Айхан и Замиг Гусейнов

Своим примером еще раз доказывают, что дружба между мужчиной и женщиной возможна! ..даже если они звезды шоу-бизнеса.

Народный артист Фаиг Агаев и поэтесса-лирик Нармин Мамедзаде

Их часто можно увидеть вместе на различных мероприятиях и презентациях. И даже в публикациях, комментах и перепалках в соцсетях они друг за друга - горой!

Модельер-дизайнер Гюльнара Халилова и певица, композитор Тунзали Агаевой

Гюльнару Халилову и Тунзалю Агаеву связывает не только работа - дизайнер является автором всех сценических нарядов известной певицы - но и крепкая дружба. Они активно поддерживают друг друга во всех проектах. А показы коллекций дизайнера не обходятся без участия Тунзали Агаевой.

Звездый дуэт Натаван Хабиби и Эльнур Мамедов

Дружба этих исполнителей началась еще, как говорится, с незапамятных времен, на заре их карьеры и продолжается до сих пор. Друзья -не разлей вода!

Танцовщица Оксана Расулова и певица Ильхама Гасымова

Говорят, что женской дружбы не бывает, но эти очаровательные создания уже на протяжении многих лет доказывают обратное. Они вместе посещают светские мероприятия, отправляются в путешествия, отмечают праздники и дни рождения.

Исполнители Нура Сури и Самир Джавадзаде

Нура Сури и Самир Джавадзаде дружат много лет, и всегда поддерживают друг друга во всех творческих начинаниях. Как говорил Вольтер: "Все почести этого мира не стоят одного хорошего друга"

Исполнитель шансона Джейхун Бакинский и мейханы Садых Мустафаев

Даже разные музыкальные жанры не стали камнем преткновения между двумя артистами. Музыка - музыкой, но крепкая мужская дружба – сильнее. Они часто вместе ездят и выступают, и даже свой гастрольный график согласуют друг с другом.

Певцы Аббас Багиров и Хайям Нисанов

Еще один пример, крепкой мужской дружбы двух талантливых людей. Мужская дружба как твердая скала - непобедима!

(Автор: Джани Бабаева)