Prof. Dr. Kumbaroğlu: Azeri Enerji Bakanı'nın Vefatı - Türkiye çok önemli bir dostunu kaybetti!

2017-06-09 15:54 | www.trend.az | 1

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu

Azerbaycan Enerji Bakanı Natık Aliyev’in İstanbul’da geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmesi şok etkisi yaratırken, enerji dünyasının önemli isimleri Aliyev’in vefatını ‘Türkiye çok önemli bir dostunu kaybetti’ açıklamasıyla değerlendirdi.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye ve Azerbaycan’ın ‘tek millet iki devlet’ yaklaşımıyla yoluna devam ettiğini hatırlatarak, bu birliktelikte enerji ortaklıklarının da en önemli köprülerden biri olduğuna vurgu yaptı.

“Türkiye’nin çıkarlarına her zaman önem verdi”

Merhum Natık Aliyev’in Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) olarak Bakü’de başlattıkları Avrasya konferanslarını başından itibaren desteklediğini hatırlatan Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Kendisinin uluslararası işbirliğine verdiği önemi ve Türkiye’ye olan sevgisini çok net bir şekilde görüyorduk” dedi.

Merhum Aliyev’in Türkiye’nin çıkarlarına her zaman önem veren bir isim olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Enerji dünyasının dinamiklerini çok iyi kavrayan bir bakan olarak iki kardeş ülke arasında enerji işbirliğinin gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Özellikle TANAP süresince Azerbaycan Enerji Bakanı olarak sergilediği duruş ülkemiz enerji çevrelerince de takdirle karşılandı.

Natık Aliyev’in ani ölümü bizlere de şok etkisi yarattı. Ümit ediyorum Natık Aliyev gibi önemli bir isimin koltuğunu devralacak yeni enerji bakanı da Türkiye-Azerbaycan enerji birlikteliğine aynı hassasiyeti ve önemi gösterir. Ben bu vesileyle bir kez daha merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, kardeş Azerbaycan halkına ve enerji çevrelerine başsağlığı diliyorum.”