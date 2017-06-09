Суд не обеспечил жалобу директора интернет-телевидения Kanal-13

2017-06-09 15:33 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба директора интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, судебная жалоба не была обеспечена.

Отметим, что А.Оруджов обвиняется по статье 192 Уголовного кодекса (осуществление незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в крупном размере) и 308 (служебный подлог). Решением Насиминского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. На данное решение была подана апелляционная жалоба.

Э.А.

