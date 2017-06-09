«Алиса - навстречу новым приключениям» – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-09 15:42 | www.oxu.az | 3

Зрелищный детский шоу-мюзикл «Алиса - навстречу новым приключениям» состоится на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 11 июня в 12:00.

Создатели шоу сохранили ключевые сцены из книги Кэрролла, автором сценария является выпускник Американской школы искусств.

Зрителей ожидает абсолютно новое и неожиданное прочтение вечного сюжета Льюиса Кэрролла. В шоу чудеса становятся реальностью, а реальность похожа на чудо. Неожиданные образы, красочные разнообразные декорации, уникальные костюмы, остроумная актёрская игра и выразительная, яркая музыка не оставят равнодушными как юных зрителей, так и взрослую аудиторию.

Сюжет о путешествии девочки Алисы по волшебной стране заиграл абсолютно новыми красками.

Сюрреалистические грибы в человеческий рост и танцы на сцене Безумного Чаепития, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру, борьба добра и зла, противостояние белой и красной королевы, автоботов и десептиконов, взрослый и детский миры – все эти противоречивые реальности обретут гармонию и взаимопонимание благодаря силе человеческого сердца, а гигантские трансформеры ростом в два с половиной метра - Оптимус Прайм, Бамбл Би, Роудбастер, Сентинел Прайм, Мегатрон, Шок Вейв и Гальватрон со световыми и звуковыми эффектами удивят абсолютно всех – ведь это страна чудес!

Шоу-мюзикл «Алиса - навстречу новым приключениям» - это не только любимый всеми сюжет о путешествии любознательной девочки в сказочную страну, это еще и эксклюзивные декорации, которые в полной мере воссоздали фантастический мир, описанный Льюисом Кэрроллом в сказке «Алиса в стране чудес».

Столько ещё красок, тайн, добра, красоты хранится в стране чудес, которая известна всем и одновременно своя у каждого. Лучший способ поверить в сказку - это увидеть ее собственными глазами.

Цена билетов от 10 до 23 манатов.

Билеты можно приобрести в кассах города, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону (+994) 50 291 50 51, (+994) 50 856 01 02, (+994) 12 493 00 63.

Предлагаем Вашему вниманию эксклюзивный видеоролик с первых премьер мюзикла «Алиса - навстречу новым приключениям»