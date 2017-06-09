AccessBank запустил льготную кредитную кампанию

2017-06-09 15:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи с 15-летием своей деятельности AccessBank объявляет новую кампанию льготных кредитов для представителей бизнеса - «Достигайте своих целей быстрее».

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, эта кампания охватит все регионы страны и направлена на предоставление банковских услуг владельцам малого и среднего бизнеса на льготных условиях.

По условиям кампании, для быстрого достижения бизнес-целей клиентам предлагаются различные льготы:

Скидка в 15% на комиссию за выдачу кредита

Скидка в 15% на комиссию за открытие банковской гарантии

Комиссия в 0% на перечисление бизнес-кредита в пределах и за пределы страны

Комиссия в 0% на конвертацию при перечислении бизнес-кредита

Выдача кредитов в национальной валюте является еще одним преимуществом этой кампании, а это, в свою очередь, создаёт возможность AccessBank оказать финансовую поддержку ещё большему количеству местных предпринимателей.

Кампания продлится до 30 июня 2017 года.

Будучи одним из лидеров по финансированию микро, малого и среднего предпринимательства на местном рынке, AccessBank постоянно оказывает финансовую поддержку сферам, приоритетным для социально-экономического развития страны, а также сельскому хозяйству и производству, тем самым способствуя развитию ненефтяного сектора экономики и предпринимательства.

Более подробную информацию о кредитной кампании можно получить на официальном интернет сайте банка, странице Facebook и twitter, а также в информационном центре Банка по номеру 151.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.