Беларусь и Израиль договорились об укреплении межпарламентских связей

2017-06-09 15:44 | www.trend.az | 3

Беларусь и Израиль договорились об укреплении межпарламентских связей. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков по итогам встречи рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Израиля с вице-спикером Кнессета, председателем Лиги межпарламентской дружбы "Израиль - Беларусь" Тали Плосков, передает корреспондент Белта.

"Будет доработана дорожная карта, которая позволит нам более тесно организовать наше сотрудничество", - проинформировал Александр Попков.

Беларусь заинтересована во всестороннем развитии сотрудничества с Израилем - в торгово-экономической, научно-технической сферах, сельском хозяйстве, здравоохранении. Особое внимание планируется уделить партнерству в туристической отрасли.

Страны имеют значительный потенциал для наращивания товарооборота. "У нас есть очень большие перспективы, и думаю, что те направления, которые мы сегодня обсуждали и в части научно-технического сотрудничества, и в части интеграционных связей, и в части развития туризма, позволят нам в дальнейшем осуществить целый ряд совместных проектов", - отметил Александр Попков.

В свою очередь Тали Плосков добавила, что обозначенные темы важны для двух стран. "Мы договорились развивать сотрудничество. Каждая наша встреча будет направлена на какую-то определенную тему. Уверена, что сегодняшние переговоры станут хорошим стимулом для проработки новых совместных проектов", - резюмировала вице-спикер Кнессета.