МЭПР: В Баку на территории в 1 га сгорели дотла 57 деревьев

2017-06-09 16:53 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, из-за сильного ветра пожар быстро распространился и охватил территорию в 1 гектар.

Для тушения пожара на место происшествия немедленно прибыли сотрудники МЭПР, в результате оперативных мер пожар вскоре был полностью локализирован. Предполагается, что неосторожные водители выбросили бычки от сигарет из окна, и это стало причиной возгорания:

«К сожалению во время пожара на территории в 1 га сгорели 57 деревьев - 24 эльдарские сосны, 19 айлантов, 9 акаций, 5 олеандров. 288 деревьев же пострадали».

В связи с погодными условиями МЭПР призывает население быть осторожными, соблюдать нормы пожарной безопасности, не выбрасывать бычки от сигарет на улицу и беречь леса и зеленые насаждения, которые являются национальным богатством страны.