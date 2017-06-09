Али Гасанов: Предложения по ситуации в Губинском мемориальном комплексе геноцида будут изучены, систематизированы и представлены Президенту Азербайджана

2017-06-09 15:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Губе комиссия, созданная для изучения ситуации, сложившейся в Губинском мемориальном комплексе геноцида и подготовки соответствующих предложений по предстоящим работам, осмотрела останки в массовом захоронении Комплекса, а также территории, где активизировались оползни.

В связи с этим председатель Комиссии, помощник Президента по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов сказал: «Как вы знаете, Мемориальный комплекс геноцида в городе Губа - памятник, созданный в память о десятках тысяч азербайджанцев, погибших во время геноцида и массовой резни, учиненной на азербайджанских землях армянскими вооруженными отрядами в 1918 году. Комплекс, созданный Фондом Гейдара Алиева в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 30 декабря 2009 года, отвечает самым современным стандартам и выделяется своей величественностью. Условия и исторические документы, факты и экспозиции, имеющиеся в музее-памятнике, предоставляют широкие возможности для получения информации о зверствах, совершенных в тот период армянскими националистами против мирного населения и донесения ее до мировой общественности. К сожалению, в последнее время на территории, где находится массовое захоронение, наблюдается гниение остающихся под открытым воздухом человеческих костей, а также происходит эрозия почвы, и активизировались оползни. Как известно, Президент Азербайджана поручил провести расследование нынешнего состояния Мемориального комплекса и принять меры по предотвращению происходящих процессов. В соответствии с поручением главы государства, руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение о некоторых вопросах в связи с Губинским мемориальным комплексом геноцида, и создана Комиссия из представителей соответствующих структур и специалистов».

Али Гасанов отметил, что сегодня были осмотрены территории, где активизировались оползни, и человеческие кости в массовом захоронении Комплекса.

«Затем на собрании, в Исполнительной власти Губинского района, были проведены обсуждения по сложившейся ситуации и уже имеются первые предложения по устранению проблем. В ближайшее время все поступившие предложения будут рассмотрены, систематизированы и представлены Президенту Азербайджана».

(Текст: Кямаля Сеидова)